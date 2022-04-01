Прогноз погоды на 1 апреля: очень тепло и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 1 апреля, температура будет значительно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Очень тепло и сухо. Переменная облачность. Сильный пустынный восточный ветер (шарав) в горных районах.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 16-29, в Эйлате – 20-35, в Беэр-Шеве – 11-35, в Мицпе-Рамоне – 13-28, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-22, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-34, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу – шарав, сухо и жарко. В воскресенье-понедельник температура немного понизится, будет облачно.