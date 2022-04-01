Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 апреля 2022 г., 05:44

Прогноз погоды на 1 апреля: очень тепло и сухо, шарав

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 1 апреля: очень тепло и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 1 апреля, температура будет значительно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Очень тепло и сухо. Переменная облачность. Сильный пустынный восточный ветер (шарав) в горных районах.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 16-29, в Эйлате – 20-35, в Беэр-Шеве – 11-35, в Мицпе-Рамоне – 13-28, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-22, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-34, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 30-80 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу – шарав, сухо и жарко. В воскресенье-понедельник температура немного понизится, будет облачно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Беспорядки возле Шхемских ворот, арабы бросают камни и бутылки
21:44 Беннет: "Мы в разгаре борьбы со вспышкой террора"
20:57 ДТП в Хадере, погиб велосипедист
19:55 Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала материалы об операции в Самарии. ВИДЕО, ФОТО
19:32 Сотрудник полиции получил травму головы в результате действий "камнеметателя" из Хуры
17:50 В долине Хефер потерпел крушение легкомоторный самолет; пилот погиб
15:38 В Рамат а-Шароне управляемым взрывом уничтожен снаряд, найденный строителями
14:19 Один из раненных в Самарии – подполковник полиции, неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации террористов
13:57 В деревне Шуэйка задержан террорист, принадлежащий к ликвидированной в Самарии террористической ячейке
11:28 Из хайфской больницы РАМБАМ сообщают о состоянии бойцов ЯМАМ, раненных в Самарии
Загрузка...