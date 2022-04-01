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NEWSru.co.il :: В Израиле1 апреля 2022 г., 08:47

Первая пятница Рамадана: испытание для израильских сил безопасности

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Первая пятница Рамадана: испытание для израильских сил безопасности

1 апреля 2022 года – первая пятница мусульманского месяца Рамадан. Полицейские, пограничники, военные и спецслужбы Израиля находятся в состоянии повышенной готовности. Накануне была совершена серия терактов, высока вероятность новых нападений.

Особые меры безопасности введены в Старом городе Иерусалима, куда направлены дополнительные силы пограничной полиции. Усилены охрана еврейских поселений и патрулирование на трассах в Иудее и Самарии.

В первую пятницу Рамадана на Храмовой горе в Иерусалиме состоится массовая молитва мусульман. Возможны провокации и столкновения.


Полная блокада территории Палестинской автономии пока не введена (но может быть введена в период праздника Песах 15-23 апреля). Более того, по распоряжению правительства Израиля, расширен доступ палестинских арабов из сектора Газы в Израиль. Власти опасаются массовых волнений в арабском секторе и проводят осторожную политику на фоне обострения конфликта.

В течение последних десяти в Израиле было совершено четыре теракта, жертвами которых стали 11 человек

22 марта было совершено террористическое нападение в Беэр-Шеве, погибли четыре человека (террорист, израильский араб-бедуин, был застрелен).

27 марта был совершен теракт в Хадере, погибли двое пограничников срочной службы (двое террористов, граждане Израиля из Умм эль-Фахма, были застрелены).

29 марта был совершен теракт в Бней-Браке, погибли пять человек – трое граждан Израиля, в их числе полицейский, и двое граждан Украины (террорист, палестинский араб, застрелен).

31 марта в автобусе в Гуш-Эционе отверткой был тяжело ранен израильтянин (террорист, палестинский араб, застрелен).

Армия, пограничный спецназ и общая служба безопасности провели серию операций, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых в причастности к террору, как на территории Израиля, так и в Палестинской автономии.


Операция Армии обороны Израиля по ликвидации инфраструктуры террора получила официальное название – "Волнорез" ("Шовер Галим"). Новая операция сменила ставшую неактуальной операцию "Сноп возношения" ("Омер а-Тнуфа"), в рамках которой ЦАХАЛ готовился к обеспечению безопасности в период месяца Рамадан.

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