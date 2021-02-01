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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2021 г., 17:42

Закрытие аэропорта Бен-Гурион. Продлен запрет на полеты иностранных авиакомпаний

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Закрытие аэропорта Бен-Гурион. Продлен запрет на полеты иностранных авиакомпаний

В понедельник, 1 февраля, финансовая комиссия Кнессета продлила запрет на полеты самолетов иностранных авиакомпаний в Израиль. Запрет будет действовать до 7 февраля.

Израильтяне, получившие разрешение от комиссии по исключениям на вылет или въезд в Израиль, смогут воспользоваться рейсами компании Israir, выигравшей тендер на осуществление так называемых "вывозных" рейсов по маршрутам Тель-Авив-Франкфурт и Франкфурт-Тель-Авив.

По информации издания "Глобс", "вывозные" рейсы из Франкфурта будут осуществляться, начиная со вторника, 2 февраля, раз в день. Стоимость билета, включая багаж, составит 250 долларов в один конец. Воспользоваться этим рейсом могут только израильтяне, получившие разрешение комиссии по исключениям, которая была сформирована только 1 февраля несмотря на то, что аэропорт закрыт с прошлой недели.


По данным "Глобс", глава финансовой комиссии Яаков Марги обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность разрешить еще один ежедневный "вывозной" рейс.

В данный момент разрешены вылеты за границу дипломатам и в рамках установленных международных отношений, для спортивных команд, а также в исключительных случаях, рассматриваемых специальной комиссией.

Комиссия опубликовала критерии, согласно которым разрешается въезд и выезд из Израиля: - неотложные медицинские процедуры и лечение;
-похороны близкого родственника (родственника первой линии);
-несчастный случай или внезапная болезнь близкого родственника и его госпитализация в одну из больниц в Израиле (при наличии подтверждающих документов);
- срочный вызов работника на жизнеобеспечивающее предприятие, при условии, что вызов является срочным и работа не может быть сделана через интернет.

Въезд в страну разрешается в случае наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Также обращающий в комиссию должен гарантировать, что он проведет карантинный период в одном из "карантинных" отелей.

Просьбу в комиссию можно подать через интернет.

По информации новостной службы корпорации "Кан", за три часа, прошедших с начала работы комиссии по исключениям, в нее поступило более 500 просьб.


После принятия решения о продлении режима карантина в аэропорту, израильская авиакомпании "Эль-Аль" объявила об отмене всех запланированных рейсов до воскресенья, 7 февраля.

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