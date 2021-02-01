"Жесткий карантин": соблюдаем или нарушаем. Опрос NEWSru.co.il

В ночь на 1 февраля правительство Израиля приняло решение продлить режим "жесткого карантина" в стране до 5 февраля. 3 февраля кабинет министров соберется вновь, чтобы обсудить необходимость дополнительного продления карантина.

Глава правительства и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу настаивал на продлении карантина – и добился своего. Министр обороны и лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц настаивал на повышении штрафов и ужесточении мер в отношении нарушителей карантинных ограничений – и добился своего. Но 31 января ультраортодоксы наглядно продемонстрировали, чего стоят эти решения правительства, когда речь идет об их общине: десятки тысяч харедим, игнорируя карантинные ограничения, приняли участие в похоронах двух глав йешив в Иерусалиме – и никто из них не был привлечен к ответственности. Оппозиция отмечает неспособность властей обеспечить соблюдение карантинных требований.

Напомним, что режим "жесткого карантина" введен в Израиле в третий раз и действует с 08.01.2021. Но соблюдается он далеко не всеми, и эпидемиологическая ситуация улучшается очень медленно, несмотря на то, что в стране рекордными темпами проводится вакцинация против коронавируса. В январе 2021 года была зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса в Израиле с начала эпидемии (почти 1500 человек умерли от COVID-19).

На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить: в какой степени наши читатели соблюдают "жесткий карантин", как относятся к решению о его продлении и как считают нужным решать проблему его несоблюдения.

Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле

"Жесткий карантин" в Израиле: соблюдаем или нарушаем. Принять участие в опросе

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