Правительство приняло решение о продлении локдауна

За мгновение до того, как истек срок действия предыдущего решения о локдауне, правительство приняло решение продлить его до 7 часов утра 5 февраля.

До этого времени режим карантина будет действовать в своем прежнем формате.

В среду, 3 февраля, правительство соберется вновь, чтобы в зависимости от статистики заболеваемости обсудить необходимость дополнительного продления карантина, а также возможность открытия детских садов и школ со следующей недели.

ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН

Общенациональный локдаун в его нынешнем "жестком" формате был объявлен в ночь на 8 января и предполагалось, что он будет действовать две недели. С тех пор карантин продлевался несколько раз.

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно. По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они расположены в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона был "герметично" закрыт, как минимум, до 31 января. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. Отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых должна заниматься комиссия по исключениям