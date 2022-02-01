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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 18:30

Подозрения на издевательства в интернате для инвалидов в округе а-Шарон

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Подозрения на издевательства в интернате для инвалидов в округе а-Шарон

Следователи полиции Израиля задержали трех работников интерната для инвалидов в округе а-Шарон по подозрению в издевательствах над подопечными. Еще один работник был задержан несколько дней назад.

В рамках дела расследуются сотни случаев физического и психологического издевательства над людьми с ограниченными возможностями в течение длительного периода времени.

Среди прочего, задержанные подозреваются в избиении, в том числе с использованием кабелей, и в удушении подопечных.


Скрытое расследование было начато три недели назад, когда один из жильцов интерната пожаловался своей семье, что стал жертвой нападения. Были просмотрены видеозаписи с камер безопасности, после чего был задержан 23-летний работник из Калансуа.

В министерстве социального обеспечения сообщили, что в связи с расследованием был разорван договор с организацией "Эльор" на обслуживание интерната, в котором содержатся около 230 жильцов в возрасте 30-40 лет.

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