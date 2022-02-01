С 6 февраля "зеленый сертификат" будет требоваться только на мероприятиях "с повышенным риском"

Во вторник, 1 февраля, на заседании межминистерской комиссии по борьбе с эпидемией коронавируса было принято решение ввести новые правила "зеленого стандарта", которые вступят в силу 6 февраля 2022 года.

Согласно новым правилам, наличие "зеленого сертификата" будет требоваться только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.

Полный список таких мероприятий будет сформирован и опубликован позже.

Право на "зеленый сертификат" будут иметь следующие группы населения:

- Лица, привитые двумя дозами вакцины, когда с получения второй дозы прошло не более четырех месяцев;

- Лица, переболевшие коронавирусом, если с момента выздоровления не прошло более четырех месяцев;

- Лица, привитые тремя или четырьмя дозами вакцины, вне зависимости от даты прививки.

Въезд и выезд из Израиля

- До 7 марта 2022 года продлен срок распоряжения о том, что для въезда в Израиль требуется негативный результат проверки на коронавирус, а после въезда обязательно сдать ПЦР-тест в аэропорту.

- Отменяется распоряжение, согласно которому, непривитые и не переболевшие должны для выезда из Израиля предъявлять отрицательный результат проверки на коронавирус. Это касается как пассажиров, так и членов экипажа.

- Пассажиры, у которых симптомы коронавируса наблюдались за две недели до полета в Израиль, смогут влететь в страну, предъявив отрицательный антиген-тест, а не только ПЦР-тест, как требовалось ранее.

Другие решения

- Для входа в дома престарелых, гериатрические больницы и хостели для пожилых людей будет требоваться предъявление отрицательного результата экспресс-теста.

- Учреждения, которые будут требовать проходить перед входом экспресс-тест, получат от государства частичное субсидирование.

- Непривитые сотрудники учебных заведений, медицинских учреждений и социальных служб все еще будут обязаны дважды в неделю проверяться на коронавирус.

Решения межминистерской комиссии вступят в силу после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.