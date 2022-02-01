Беннет: "В течение года на вооружении ЦАХАЛа появятся лазерные системы ПРО"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил на конференции НИИ национальной безопасности в Тель-Авив, что в течение ближайшего года Армия обороны Израиля примет на вооружение лазерные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

"Сначала они будут тестироваться, затем встанут на регулярное дежурство, сначала на юге, затем по всей стране. В средней и долгосрочной перспективе это позволит нам окружить Израиль лазерной стеной, которая защитит нас от ракет, беспилотников и других угроз, лишив врагов их основного козыря", - заявил Беннет, подчеркнув, что никакой договор не ограничит готовность Израиля защищать себя.

Глава правительства отметил, что, хотя США остаются важнейшим союзником Израиля, их интерес к Ближнему Востоку ослаб и все внимание переключилось на Китай и российско-украинскую границу. "Однако геополитика не терпит вакуума. Место США в регионе могут занять силы террора и хаоса, а может Израиль" – заявил он.

Беннет снова выступил против соглашения с Ираном, предусматривающего снятие санкций: "Чем голоднее спрут, тем слабее его щупальцы. Снятие санкций с Ирана означает вливание денег в террор, в ракеты, в кибератаки".