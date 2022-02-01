Прогноз погоды на 1 февраля: прохладно, местами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 1 февраля, температура будет ниже средесезонной. В первой половине дня на севере и в центре страны ожидаются слабые дожди. К вечеру дожди прекратятся. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 11-15, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 12-19, в Беэр-Шеве – 8-16, в Мицпе-Рамоне – 6-11, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-15, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-16, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17 градусов, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 10 км/ч).

В среду – повышение температуры, облачно. В четверг – переменная облачность. В пятницу – похолодание, дожди.