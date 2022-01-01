Минтранс: в 2021 году в ДТП погиб 361 израильтянин

Министерство транспорта сообщает, что в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 361 человек. Таким образом, на дорогах Израиля ушедший год стал самым смертоносным с 2017 года.

33% погибших находились в автомобилях, 23% - на мотоциклах и мопедах, 26% были пешеходами, 8% управляли велосипедами, электровелосипедами и электрическими самокатами, оставшиеся находились в грузовых автомобилях, автобусах и такси. 78% погибших – мужчины.

Самым смертоносным месяцем стал апрель, унесший 47 жизней. Самый смертоносный день – пятница, самое опасное время - промежуток между четырьмя и пятью часами вечера.

В 2020 году на израильских дорогах погибли 305 человек. Однако при этом необходимо помнить, что тогда интенсивность движения была значительно ниже из-за карантинных мер.