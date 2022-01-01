Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 10:12

Минтранс: в 2021 году в ДТП погиб 361 израильтянин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минтранс: в 2021 году в ДТП погиб 361 израильтянин

Министерство транспорта сообщает, что в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 361 человек. Таким образом, на дорогах Израиля ушедший год стал самым смертоносным с 2017 года.

33% погибших находились в автомобилях, 23% - на мотоциклах и мопедах, 26% были пешеходами, 8% управляли велосипедами, электровелосипедами и электрическими самокатами, оставшиеся находились в грузовых автомобилях, автобусах и такси. 78% погибших – мужчины.

Самым смертоносным месяцем стал апрель, унесший 47 жизней. Самый смертоносный день – пятница, самое опасное время - промежуток между четырьмя и пятью часами вечера.


В 2020 году на израильских дорогах погибли 305 человек. Однако при этом необходимо помнить, что тогда интенсивность движения была значительно ниже из-за карантинных мер.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:32 Авария на "Аялоне", тяжело травмирован мотоциклист
10:12 Минтранс: в 2021 году в ДТП погиб 361 израильтянин
09:40 Новогодняя поножовщина в Тель-Авиве, среди пострадавших - иностранец
08:32 Ракетные обстрелы из Газы и теракты в Израиле в 2021 году: активность террористов возросла. Статистика
08:05 Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
08:02 ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
06:58 В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
05:58 Прогноз погоды на 1 января: похолодание, местами дожди, в горах сильный ветер
04:26 ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии
01:17 На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей
Загрузка...