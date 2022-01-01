На выезде из Холона в сторону Тель-Авива перевернулся автомобиль, трое пострадавших
Вечером в субботу, 1 января, на выезде с 44-й трассы на 20-е шоссе ("Аялон") перевернулся автомобиль, ехавший на высокой скорости. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о троих пострадавших.
МАДА передает: один из пострадавших, мужчина примерно 40 лет, в критическом состоянии доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Еще один пострадавший, мужчина примерно 30 лет, в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Женщина примерно 25 лет, получившая травмы средней тяжести, доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.
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