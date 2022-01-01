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NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 13:11

13-й канал ИТВ: Египет пытается не допустить новой эскалации между Израилем и Газой

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Батарея ПРО "Железный купол" около границы с Газой

Власти Египта связались с представителями правительства Израиля, чтобы обсудить возможные последствия сегодняшнего ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы, передает 13-й канал израильского ТВ.

Каир просит о сдержанной реакции на этот обстрел до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Пока, по состоянии на 13:00 1 января, ЦАХАЛ не наносил ответных ударов по целям в Газе.

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