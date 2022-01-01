13-й канал ИТВ: Египет пытается не допустить новой эскалации между Израилем и Газой
Власти Египта связались с представителями правительства Израиля, чтобы обсудить возможные последствия сегодняшнего ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы, передает 13-й канал израильского ТВ.
Каир просит о сдержанной реакции на этот обстрел до выяснения всех обстоятельств происшествия.
Пока, по состоянии на 13:00 1 января, ЦАХАЛ не наносил ответных ударов по целям в Газе.
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Ракетный обстрел Тель-Авива из Газы мог быть приурочен к 13-й годовщине ликвидации Низара Райана
Ракетный обстрел Тель-Авива из Газы мог быть приурочен к 13-й годовщине ликвидации Низара Райана
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Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
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Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
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ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море