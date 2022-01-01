СМИ: ракеты в стороны Тель-Авива были запущены из Газы с позиций ХАМАСа
Утром 1 января две ракеты в сторону Тель-Авива были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС, пишет израильский сайт "Маарив".
В публикации также приводится реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.
Власти Египта пытаются убедить Израиль в необходимости сдержанной реакции на этот ракетный обстрел.
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Wafa: израильские военные обстреляли цели в секторе Газы с суши и с моря
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13-й канал ИТВ: Египет пытается не допустить новой эскалации между Израилем и Газой
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Ракетный обстрел Тель-Авива из Газы мог быть приурочен к 13-й годовщине ликвидации Низара Райана
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 января 2022
Источники в Газе: причиной ракетного обстрела Тель-Авива могли быть "погодные условия"
Источники в Газе: причиной ракетного обстрела Тель-Авива могли быть "погодные условия"
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Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море