СМИ: ракеты в стороны Тель-Авива были запущены из Газы с позиций ХАМАСа

Утром 1 января две ракеты в сторону Тель-Авива были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС, пишет израильский сайт "Маарив".

В публикации также приводится реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.

Власти Египта пытаются убедить Израиль в необходимости сдержанной реакции на этот ракетный обстрел.