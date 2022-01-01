Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 08:05

Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом

Блогеры из сектора Газы сообщают, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорится, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом".

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.


В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование".

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:32 Авария на "Аялоне", тяжело травмирован мотоциклист
10:12 Минтранс: в 2021 году в ДТП погиб 361 израильтянин
09:40 Новогодняя поножовщина в Тель-Авиве, среди пострадавших - иностранец
08:32 Ракетные обстрелы из Газы и теракты в Израиле в 2021 году: активность террористов возросла. Статистика
08:05 Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
08:02 ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
06:58 В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
05:58 Прогноз погоды на 1 января: похолодание, местами дожди, в горах сильный ветер
04:26 ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии
01:17 На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей
Загрузка...