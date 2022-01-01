Ракетный обстрел Тель-Авива из Газы мог быть приурочен к 13-й годовщине ликвидации Низара Райана

Утром в субботу, 1 января, из сектора Газы были выпущены две ракеты, которые упали в море недалеко от Тель-Авива. Не исключено, что речь идет об обстреле, приуроченном к 13-й годовщине ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАСа – Низара Райана.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за обстрел. В соцсетях распространялись слухи, что за обстрелом стоит "Исламский джихад" (по мнению израильского блогера "Абу Али", обстрел мог быть акцией в поддержку активиста этой организации, заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад). Выдвигалась также версия случайного запуска из-за дождливой погоды или ошибки при ракетных испытаниях. Но не исключено, что обстрел был осуществлен боевиками ХАМАСа, не всегда подчиняющимися руководству этой террористической организации.

49-летний "генерал" и "муфтий" Низар Райан, на тот момент третий человек во властной иерархии "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), был ликвидирован ЦАХАЛом 1 января 2009 года, во время проведения в секторе Газы антитеррористической операции "Литой свинец". На дом лидера боевиков ХАМАСа была сброшена бомба массой около 1 тонны. Операция по его уничтожению позже стала предметом расследования, так как в результате воздушного удара по дому Райана в Джебалии погибли около 20 человек, в их числе женщины и дети: сам Низар, его четыре жены, девять из 12 его детей, его телохранители и другие. ЦАХАЛ предупреждал жителей дома о готовящемся авиаударе, однако Низар Райан не эвакуировал своих близких.