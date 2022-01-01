Прогноз погоды на 1 января: похолодание, местами дожди, в горах сильный ветер

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 января, температура будет ниже, чем вчера. Ожидаются дожди, временами с грозами, преимущественно на юге и востоке страны. Но время от времени возможны дожди на всей территории страны. Есть опасность наводнений в руслах ручьев. В горах на севере и в центре сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-11 градусов, в Тель-Авиве – 14-17, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 15-20, в Беэр-Шеве – 11-17, в Мицпе-Рамоне – 8-11, на побережье Мертвого моря – 18-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 10-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 12-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник будет прохладно, временами дожди.