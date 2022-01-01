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NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 09:40

Новогодняя поножовщина в Тель-Авиве, среди пострадавших - иностранец

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Новогодняя поножовщина в Тель-Авиве, среди пострадавших - иностранец

22-летний студент из Германии получил ножевые ранения в драке, произошедшей в ночь на 1 января у входа в один из клубов Тель-Авива. Пострадавшему, у которого ранения брюшной полости, потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как тяжелое.

Арестованы трое подозреваемых – жителей Раананы и Герцлии в возрасте 18-19 лет. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок их предварительного задержания.

Еще один инцидент произошел рядом с клубом ArtClub на улице Киббуц Галуйот в Тель-Авиве. Здесь получил ножевое ранение 18-летний военнослужащий, житель поселка Тальмей Йехиэль. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Вольфсон".


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