ЦАХАЛ изучает варианты ответного удара по целям в Газе после обстрела Тель-Авива

Командование Армии обороны Израиля изучает возможные варианты ответного удара по объектам террористических организаций в секторе Газы в ответ на утренний ракетный обстрел Тель-Авива (ракеты, выпущенные из Газы, упали в море), передает пресс-служба ЦАХАЛа.

На момент публикации этого сообщения ответных ударов по целям в Газе нанесено не было.

Военные подтверждают, что власти Египта передали представителям Израиля заявление руководства ХАМАСа о том, что утренний ракетный обстрел был "ошибочным".