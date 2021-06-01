20 лет спустя. В Тель-Авиве прошла церемония памяти жертв теракта в "Дольфи"

Вечером 1 июня на тель-авивской набережной состоялась ежегодная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи". После той страшной трагедии прошло 20 лет.

На официальной церемонии присутствовали пострадавшие в теракте, родные и близкие погибших, министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата, депутат Кнессета Евгений Сова, представители мэрии Тель-Авива и общественных организаций. На этот раз людей было больше, чем в последние годы. На церемонии памяти погибших собралось около 200 человек.

Церемония по традиции завершилась возложением венков и цветов к памятнику погибшим.

В 23:00 друзья погибших и пострадавших в теракте по традиции соберутся на неофициальную церемонию и установят свечи.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать" (весной этого года памятник был обновлен, после чего неизвестные вандалы сломали его, но вскоре он был восстановлен). Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

Накануне, 31 мая, в Кнессете по инициативе депутата от НДИ Алекса Кушнира состоялась церемония, посвященная памяти жертв теракта в "Дольфи". В фойе перед залом Шпринцак была развернута выставка с фотографиями погибших детей, их рисунками и дневниковыми записями. В зале присутствовали родители и родственниками жертв и пострадавших в теракте. Выступали спикер Кнессета Ярив Левин ("Ликуд"), министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата ("Кахоль Лаван"), депутаты Евгений Сова (НДИ) и Владимир Белиак ("Еш Атид"). С рассказами о погибших выступили юные участники движения "Цофим", каждый короткий рассказ завершался фразой: "Мы не прекратим танцевать!"

Теракт в "Дольфи"

1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.