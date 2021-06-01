Лапид намерен сообщить президенту об успешном завершении коалиционных переговоров

Рабочие группы партии "Еш Атид" и остальных партий блока противников Биньямина Нетаниягу до глубокой ночи вели переговоры, стремясь преодолеть разногласия и прийти к коалиционному соглашению.

Несмотря на то, что основные противоречия все еще не разрешены, в блоке противников действующего премьер-министра полагают, что 1 июня лидер "Еш Атид" Яир Лапид сообщит президенту, что ему удалось сформировать коалицию. После этого, у него будет неделя на то, чтобы завершить переговоры с партнерами по коалиции. Одновременно Биньямин Нетаниягу продолжает попытки воспрепятствовать созданию коалиции.

Главным препятствием на пути к созданию коалиции является дискуссия о представительстве в комиссии по назначению судей. Как сообщалось ранее, депутат Кнессета Айелет Шакед ("Ямина") выдвинула ультиматум, согласно которому, если она не получит места в комиссии по назначению судей, то предполагаемое правительство создано не будет. Шакед требует предоставить ей место, которое предназначается Мерав Михаэли ("Авода"). На это место претендует также партия "Кахоль Лаван".

Ранее Яир Лапид отверг требование Шакед, а сама Мерав Михаэли, согласно источникам в партии "Авода", не намерена уступать свое место в комиссии.

Как сообщает "Кешет", требование Шакед поддерживают Нафтали Беннет и глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар.

В блоке противников Нетаниягу склоняются к тому, чтобы отклонить это требование Шакед. В окружении Лапида полагают, что отведение места депутата от коалиции в комиссии представителю правого крыла правительства, даст возможность прийти к соглашению.

Также остаются в силе разногласия по вопросу о будущем министерства сельского хозяйства, которое изначально должно было отойти к НДИ. В настоящий момент на него претендует партия "Кахоль Лаван". Продолжается и дискуссия вокруг министерства развития Негева и Галилеи, на которое претендуют "Кахоль Лаван" и "Ямина".

"Ямина" также возражает против того, что министерство финансов и финансовая комиссия Кнессета были в руках партии НДИ.

В "Ликуде", в свою очередь, продолжают попытки заблокировать возможность создания коалиции. Утром 1 июня стало известно, что "Ликуд" направил письмо юридическому советнику Кнессета и юридическому советнику президента с требованием приравнять условия формирования коалиции Яиром Лапидом к условиям формирования прошлых коалиций Биньямином Нетаниягу. В частности, в "Ликуде" утверждают, что в соответствии с законом, Лапид, формирующий коалицию, должен быть первым в ротации, и у него нет полномочий передавать право быть первым в ротации кому-либо другому.

В настоящий момент в политических кругах ожидают, что правительство будет приведено к присяге 9 июня.