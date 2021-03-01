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NEWSru.co.il :: В Израиле1 марта 2021 г., 17:59

БАГАЦ распорядился признавать пройденные в Израиле реформистские и консервативные гиюры

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БАГАЦ распорядился признавать пройденные в Израиле реформистские и консервативные гиюры

В понедельник, 1 марта, Высший суд справедливости распорядился признавать тех, кто прошел в Израиле процесс гиюра в реформистской или консервативной общине, подлежащими Закону о возвращении.

Иск, по которому было вынесено решение, был подан 15 лет назад.

Согласно заявлению судей, все это время БАГАЦ воздерживался от принятия решения по данным искам в ожидании, что судьбу проходящих гиюр решат законодательные органы.

Сразу после публикации решения БАГАЦа лидеры религиозных партий и религиозные общественные организации выступили с осуждением данного решения. Глава партии ШАС Арье Дери заявил, что решение БАГАЦа приведет к "расколу в народе" и пообещал, что условием участия ШАС в следующем правительстве будет обещание о признании государством только ультраортодоксальных гиюров. В партии Бецалеля Смотрича заявили, что данное решение "опасно для Израиля как еврейского государства".


Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что речь идет не о гиюре, а о "подделке иудаизма".

Глава НДИ Авигдор Либерман поприветствовал решение суда, назвав его "историческим". Решение о признании реформистских и консервативных гиюров также горячо приветствовал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Отметим, что гиюры, сделанные в реформистских и консервативных еврейских общинах за рубежом, уже давно принимались для репатриации в Израиль по Закону о возвращении.

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