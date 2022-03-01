Из Румынии вылетел первый эвакуационный рейс с израильтянами

В ночь на 1 марта из международного аэропорта Яши в Румынии вылетел в Израиль первый эвакуационный рейс, осуществляемый авиакомпании Israir.

На борту самолета 160 пассажиров, большую часть из которых составляют дети.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что израильтяне, бежавшие от войны в Украине, ждали отправки этого рейса четыре дня.

Шарон Идан, корреспондент корпорации "Кан" сообщает, что запланировано еще 13 эвакуационных рейсов.