Трагедия на горе Мерон. Идентификация тел погибших продолжится в субботу вечером

В ночь на 30 апреля в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер погибли 45 человек, около 150 получили травмы.

По состоянию на 1 мая, в СМИ опубликованы списки погибших, в которых от 39 до 41 имени. При этом, по официальным данным, в Институте судебной медицины в Абу Кабире идентифицированы тела лишь 32 жертв. Работа по идентификации останков еще 13 человек была отложена до исхода субботы по настоянию главного раввина Израиля Давида Лау.

Тела 22 погибших были переданы семьям для проведения похорон, однако неясно, удалось ли это сделать до наступления шабата. Накануне семьи погибших настаивали на немедленной выдаче им тел, однако минздрав заявил, что процесс идентификации останков занимает несколько часов и не может быть ускорен, так как речь идет не только о визуальном опознании, но и об изучении отпечатков пальцев, стоматологических карт, результатов компьютерной томографии и проведении ДНК-тестов.

Согласно информации, передаваемой из больниц, сразу после трагедии в стационары доставили 120 пострадавших, большинство из которых были выписаны после оказания им медицинской помощи.

Накануне сдать кровь для пострадавших в давке на горе Мерон пришли более 2200 израильтян.

В настоящее время (по состоянию на 15:00 субботы,1 мая) в больницах остаются 16 пострадавших в давке, состояние троих пациентов оценивается врачами как тяжелое. Улучшилось состояние 11-летнего мальчика, доставленного в больницу РАМБАМ с серьезными травмами. Спустя несколько часов он начал дышать самостоятельно и пришел в сознание.

Имена погибших:

1. Шраги Гешттнер (35), певец, репатриант из Канады

2. Менахем Закбах (24), из Модиин-Илита

3. Симха Буним Дискинд (25), из Бейт-Шемеша

4. Шимон Матлон (37), из Бейтар-Илита

5. Ханох Солод (52), из Ашдода

6. Элазар Мордехай Голдберг (37), из Бейтар-Илита

7. Едидья Фогель (22), из Иерусалима

8. Йонатан Йосеф Хеброни (27), из Гиват-Шмуэля

9. Моше Бен Шалом (21), из Бней-Брака

10. Моше Мордехай Эльхадад (12), из Иерусалима

11. Йосеф Давид Эльхадад (18), из Иерусалима

12. Хаим Озер Селер (24), из Иерусалима

13. Йегуда Лейб Рубин (27), из Бейт-Шемеша

14. Моше Натан Энглард (14), из Иерусалима

15. Иешуа Энглард (9), из Иерусалима

16. Яаков Эльханан Старковски (20), из Эльада

17. Нахман Киршбаум (15), из Бейт-Шемеша

18. Исраэль Альнаква (27), из Бейт-Шемеша

19. Абрахам Даниэль Амбон (21), гражданин Аргентины

20. Давид Краус (33), из Бейт-Шемеша

21. Элиэзер Цви Йозеф (26), гражданин США

22. Шмуэль Цви Клагсблад (43), из Бейтар-Илита

23. Элиягу Коэн, из Бейтар-Илита

24. Ариэль Цадик (57), из Иерусалима

25. Едидья Хиус (13), из Бней-Брака

28. Хаим Рок (18), из Бейт-Шемеша

29. Йосеф Амрам Таубер, гражданин США

30. Нахман Даниэль Морис (19), гражданин США

31. Йосеф Иегуда Леви (17), из местного совета Рехасим

32. Дов Штейнмец (21), гражданин Канады

33. Ишай Муалем (17), из Рехасим

34. Моше Леви (14), из Бней-Брака

35. Йосеф Масторов (18), из Рамле

36. Йосеф Гринбаум (22), из Хайфы

37. Элиэзер Ицхок Колти (13), из Иерусалима

38. Менахем Кнобловиц (22), гражданин США

39. Элькана Шило (28), из Иерусалима

40. Элазар Гефнер (52), из Иерусалима

41. Йоси Коэн (21), гражданин США



В ночь на пятницу, 30 апреля, на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. (В первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Погибли не менее 45 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Пострадавшие доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр Западной Галилеи (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим).

Больницы открыли горячие линии для поиска родственников.

Больница Западной Галилеи в Нагарии: 1255141, 04-6652211.

Больница РАМБАМ в Хайфе: 1255144.

Больница "Зив" в Цфате: 1255161, 04-6828838.

Больница "Пория" в Тверии: 1255162, 04-6652211.

Организация по оказанию экстренной психологической помощи ЭРАН увеличила количество дежурных сотрудников: номер *1201.

Телефон службы "Эзер ми-Цион": 03-6144660.

В Бней-Браке и Иерусалиме открыты центры помощи на базе муниципальных колл-центров 106.

Если вы разыскиваете близких, которые были на горе Мерон минувшей ночью, можно обратиться в информационную службу по телефону *8201. Кроме того, можно обратиться по телефону 110 в информационный центр полиции Израиля.

Журналист портала Walla Яки Адамкер написал в своем микроблоге Twitter, что трагедия произошла в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход, по неизвестным причинам, был заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга и возникла давка, в результате которой пострадали сотни человек.

МАДА и добровольцы ЗАКА в 3 часа ночи сообщили, что завершилась эвакуация пострадавших. Вскоре после этого было объявлено, что тела погибших вывезены. Полиция в течение длительного времени проводила эвакуацию людей с горы Мерон и опрашивала свидетелей происшествия.

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед началом мероприятия полиция сообщала, что гора Мерон подготовлена для приема от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Начальник следственного управления полиции Израиля генерал-майор Игаль Бен-Шалом обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и к и.о. государственного прокурора Амиту Айсману с просьбой передать расследование трагедии на горе Мерон отделу министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). Как сообщает пресс-служба полиции, Мандельблит и Айсман удовлетворили просьбу Бен-Шалома. МАХАШ займется проверкой действий сотрудников полиции, отвечавших за организацию и обеспечение безопасности мероприятий на горе Мерон.

Со словами соболезнования народу Израиля выступили многие мировые лидеры.

Последствия празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон в прошлые годы

Ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тысяч верующих. Несмотря на все усилия организаторов, эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей. И каждый год после празднования служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о сотнях пострадавших (в давке, от обезвоживания, от ожогов и т.п.).

Вот данные за последние годы (по отчетам МАДА): в 2013-м – 230 пострадавших, в 2014-м – около 600, в 2015-м – около 300, в 2016-м – около 150, в 2017-м – около 600, в 2018-м – около 300, в 2019-м – более 230. (В 2020-м празднование было отменено из-за карантинных ограничений.) И каждый раз после праздника десятки пострадавших доставляли в больницы. Но никогда прежде в результате давки на горе Мерон не гибли десятки людей.

Трагедия на горе Мерон в 1911 году

17 мая 1911 года, во время празднования Лаг ба-Омер, в результате обрушения крыши на горе Мерон погибли семь человек, около 40 получили травмы. Тогда возникли проблемы с помощью пострадавшим, так как ближайшая больница в Цфате была закрыта, и многие пострадавшие умерли, так как не получили своевременной медицинской помощи.

18.07.1995. Трое подростков были задавлены насмерть в толпе на фестивале в городе Араде.

14.07.1997 год. Обрушение пешеходного моста через реку Яркон в Тель-Авиве во время церемонии открытия XV Маккабиады. Четверо погибших (все представители делегации Австралии), десятки травмированных.

18.04.2012. В результате падения осветительной аппаратуры во время репетиции церемонии Дня независимости на площади на горе Герцля в Иерусалиме погибла младший лейтенант медицинской службы Хила Бецалели, семеро военнослужащих были травмированы.