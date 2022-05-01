Из моря в районе пляжа Далила в Ашдоде извлечено тело мужчины

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что возле волнореза на пляже Далила в Ашдоде было обнаружено тело мужчины.

Тело извлечено из воды и будет передано в институт судебной экспертизы.

По словам парамедиков, мужчине было около 60 лет.

Полиция проводит расследование обстоятельств, при которых погиб мужчина.