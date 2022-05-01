Из моря в районе пляжа Далила в Ашдоде извлечено тело мужчины
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что возле волнореза на пляже Далила в Ашдоде было обнаружено тело мужчины.
Тело извлечено из воды и будет передано в институт судебной экспертизы.
По словам парамедиков, мужчине было около 60 лет.
Полиция проводит расследование обстоятельств, при которых погиб мужчина.
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