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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 19:16

Из моря в районе пляжа Далила в Ашдоде извлечено тело мужчины

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Из моря в районе пляжа Далила в Ашдоде извлечено тело мужчины

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что возле волнореза на пляже Далила в Ашдоде было обнаружено тело мужчины.

Тело извлечено из воды и будет передано в институт судебной экспертизы.

По словам парамедиков, мужчине было около 60 лет.

Полиция проводит расследование обстоятельств, при которых погиб мужчина.

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