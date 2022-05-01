Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 09:09

Скончался бывший депутат Кнессета Илан Гилон

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Илан Гилон

Бывший депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Илан Гилон умер в возрасте 65 лет.

Илан Гилон родился в Румынии в 1956 году. В семилетнем возрасте Гилон вместе с семьей репатриировался в Израиль и поселился в Ашдоде.

В 1993 году Гилон был избран заместителем мэра Ашдода и назначен руководителем отдела образования.

В 1999 году Илан Гилон был избран в Кнессет от партии МЕРЕЦ, и с перерывами представлял в Кнессете эту партию в течение 15 лет.


Свою деятельность депутат посвятил в основном социальным вопросам, был членом комиссий Кнессета по вопросам экономики, внутренних дел и экологии, прав ребенка, труда, а также комиссии по проблемам иностранных рабочих.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:09 Скончался бывший депутат Кнессета Илан Гилон
08:00 Полиция: на 444-й трассе угонщик сбил пограничника, преступник задержан
07:56 Полиция: иностранный рабочий из Узбекистана задержан за нападение на 95-летнего старика
07:39 Израильские военные продолжают действия в деревне, где были задержаны террористы, убившие Вячеслава Голева
05:25 Прогноз погоды на 1 мая: прохладно, переменная облачность, местами слабые дожди
05:19 В результате пожара в Лоде пострадал пожилой мужчина
01:14 На 444-й трассе автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
00:10 В Иерусалиме перевернулся автомобиль, тяжело травмирован ребенок
22:37 ДТП в Бней-Браке; мотоциклист получил тяжелые травмы
21:28 Разрешено к публикации имя израильтянина, погибшего в результате теракта у въезда в Ариэль
Загрузка...