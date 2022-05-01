Скончался бывший депутат Кнессета Илан Гилон

Бывший депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Илан Гилон умер в возрасте 65 лет.

Илан Гилон родился в Румынии в 1956 году. В семилетнем возрасте Гилон вместе с семьей репатриировался в Израиль и поселился в Ашдоде.

В 1993 году Гилон был избран заместителем мэра Ашдода и назначен руководителем отдела образования.

В 1999 году Илан Гилон был избран в Кнессет от партии МЕРЕЦ, и с перерывами представлял в Кнессете эту партию в течение 15 лет.

Свою деятельность депутат посвятил в основном социальным вопросам, был членом комиссий Кнессета по вопросам экономики, внутренних дел и экологии, прав ребенка, труда, а также комиссии по проблемам иностранных рабочих.