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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 15:52

Преступники по ошибке обстреляли квартиру женщины, пережившей Холокост

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Преступники по ошибке обстреляли квартиру женщины, пережившей Холокост

Неизвестный произвел восемь выстрелов в дверь квартиры пожилой жительницы Кфар-Сабы, пережившей Холокост.

Инцидент произошел в тот момент, когда женщина находилась в своей квартире вместе с сиделкой. Согласно опубликованной информации, семь пуль пробили дверь и проникли в квартиру. Пострадавших не было.

Полиция предполагает, что стрелявшие ошиблись адресом и их целью были члены семьи боевиков из соперничающего преступного клана. Незадолго до выстрелов неподалеку от дома загорелось кафе, которое также принадлежало этому клану.


Полиция приступила к расследованию.

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