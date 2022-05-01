Преступники по ошибке обстреляли квартиру женщины, пережившей Холокост

Неизвестный произвел восемь выстрелов в дверь квартиры пожилой жительницы Кфар-Сабы, пережившей Холокост.

Инцидент произошел в тот момент, когда женщина находилась в своей квартире вместе с сиделкой. Согласно опубликованной информации, семь пуль пробили дверь и проникли в квартиру. Пострадавших не было.

Полиция предполагает, что стрелявшие ошиблись адресом и их целью были члены семьи боевиков из соперничающего преступного клана. Незадолго до выстрелов неподалеку от дома загорелось кафе, которое также принадлежало этому клану.

Полиция приступила к расследованию.