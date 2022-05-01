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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 05:25

Прогноз погоды на 1 мая: прохладно, переменная облачность, местами слабые дожди

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Прогноз погоды на 1 мая: прохладно, переменная облачность, местами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 1 мая, температура значительно понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь на севере и в центре.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 17-19, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 14-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-27, на Голанских высотах – 15-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 130-200 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник – облачно, повышение температуры. Во вторник будет жарко и солнечно. В среду жара спадет.

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