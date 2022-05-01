Израильские военные продолжают действия в деревне, где были задержаны террористы, убившие Вячеслава Голева

В ночь на воскресенье, 1 мая, израильские военные совместно с общей службой безопасности продолжали действовать в деревне Карауат Бани Хасан, где ранее были задержаны террористы, застрелившие охранника Вячеслава Голева на въезде в Ариэль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно"

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