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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 07:39

Израильские военные продолжают действия в деревне, где были задержаны террористы, убившие Вячеслава Голева

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Израильские военные продолжают действия в деревне, где были задержаны террористы, убившие Вячеслава Голева

В ночь на воскресенье, 1 мая, израильские военные совместно с общей службой безопасности продолжали действовать в деревне Карауат Бани Хасан, где ранее были задержаны террористы, застрелившие охранника Вячеслава Голева на въезде в Ариэль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ведется розыск возможных соучастников преступления и лиц, оказавших помощь скрывавшимся террористам.


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