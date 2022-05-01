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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 20:33

В Тель-Авиве и многих других городах отменены фейерверки в День Независимости

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В Тель-Авиве и многих других городах отменены фейерверки в День Независимости

По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет", в этом году во многих населенных пунктах отказались от фейерверков в День Независимости. В первую очередь, это объясняется избавить от лишнего стресса людей, страдающих посттравматическим синдромом.

Отменить салюты также просили владельцы домашних животных. Петицию с аналогичным требованием, по данным "Мако", подписали более сотни кибуцев.

Еще в начале апреля министр культуры Хили Трупер объявил, что центральная церемония зажжения факелов по случаю Дня Независимости пройдет без салюта.


В воскресенье, 1 мая, Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива объявил о том, что после долгих размышлений было решено прислушаться к тем, кто после службы в ЦАХАЛе страдает посттравматическим синдромом. При этом мэр выразил надежду, что к следующему году будет найдена менее шумная альтернатива фейерверкам.

По информации "Мако" в этом году салюты отменены в Гиватаиме, Герцлии, Нетании, Од а-Шароне, Раанане, Рамат-Гане и Тель-Авиве.

По всей видимости, фейерверки состоятся в Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Петах-Тикве, Хайфе, Ор Иегуде, Беэр-Шеве, Хадере, Зихрон Яакове, Бейт-Шемеше, Ашдоде и Иерусалиме. 11-й канал передал, что мэрия Хайфы решила сократить количество площадок, на которых проводился фейерверк, в этом году салют можно будет увидеть только в трех точках города.

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