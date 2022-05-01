ЦАХАЛ объявил о введении режима блокады палестинских районов Иудеи и Самарии в День Памяти и День Независимости

1 мая пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что принято решение объявить режим блокады арабских районов Иудеи и Самарии.

Согласно опубликованной информации решение было принято после оценки оперативной ситуации и в соответствии с решением политического руководства.

Режим блокады территорий вступит в силу 3 мая в 15:00 и будет снят в полночь между 5 и 6 мая. Решение об отмене режима блокады будет принято после оценки оперативной ситуации.

В период блокады будут полностью закрыты КПП между Газой и Израилем. Проход будет разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями. 1 мая состоялась репетиция воздушного парада ВВС ЦАХАЛа, который состоится 5 мая. Согласно опубликованной информации, парад начнется в 10:00. В этом году он впервые пройдет над Хевроном и Гуш Эционом.