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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 13:48

ЦАХАЛ объявил о введении режима блокады палестинских районов Иудеи и Самарии в День Памяти и День Независимости

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ объявил о введении режима блокады палестинских районов Иудеи и Самарии в День Памяти и День Независимости

1 мая пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что принято решение объявить режим блокады арабских районов Иудеи и Самарии.

Согласно опубликованной информации решение было принято после оценки оперативной ситуации и в соответствии с решением политического руководства.

Режим блокады территорий вступит в силу 3 мая в 15:00 и будет снят в полночь между 5 и 6 мая. Решение об отмене режима блокады будет принято после оценки оперативной ситуации.

В период блокады будут полностью закрыты КПП между Газой и Израилем. Проход будет разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями. 1 мая состоялась репетиция воздушного парада ВВС ЦАХАЛа, который состоится 5 мая. Согласно опубликованной информации, парад начнется в 10:00. В этом году он впервые пройдет над Хевроном и Гуш Эционом.


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