Накануне 74-го Дня Независимости побит рекорд двух десятилетий алии в Израиль

По данным Еврейского агентства, с предыдущего Дня независимости в Израиль репатриировались около 38 000 евреев и членов их семей со всего мира. Среди репатриантов, прибывших в этом году - тысячи семей с детьми и тысячи молодых людей, приехавших строить свое профессиональное и семейное будущее и присоединившихся к программам Еврейского агентства и министерства абсорбции. На этой неделе они отметят свой первый День независимости как израильтяне.

Этот рекорд репатриации за последние два десятилетия отчасти связан с волной алии, прибывшей в Израиль после начала войны в Украине. Большинство репатриантов этой волны были доставлены в Израиль в ходе спасательных операций Еврейского агентства в сотрудничестве с Фондом дружбы. По прибытию в Израиль они были размещены в гостиницах по всей стране при содействии министерства алии и абсорбции. Также тысячи новых израильтян из десятков стран мира репатриировались в этом году из-за пандемии COVID-19, усилившей интерес к репатриации.

В соответствии с данными Еврейского агентства, около половины репатриантов прибыли в Израиль из Украины и России (подавляющее большинство - с начала войны в Украине). Из США прибыли 4.000 человек, из Франции – 3.700. Более 1.000 репатриантов прибыли из Беларуси и более 1.000 - из Аргентины. Из Великобритании репатриировалось более 700 человек, около 600 - из Южной Африки, около 500 - из Бразилии, около 400 - из Канады. Репатрианты также прибыли из Австралии, Германии, Бельгии, Чили, Италии, Эфиопии и других стран.

В центрах абсорбции, находящихся в ведении Еврейского агентства по всей стране, новые репатрианты и их дети примут участие в различных мероприятиях по подготовке к празднику, в том числе в изготовлении израильских флагов, в экскурсиях по всей стране, лекция о государственном устройстве Израиля.

Председатель Всемирной сионистской организации и исполняющий обязанности главы Еврейского агентства Яаков Хагоэль встретился сегодня с сотнями молодых репатриантов, проживающих в центре абсорбции Еврейского агентства ульпан "Эцион" в Иерусалиме, и услышал от них, как они готовятся к празднованию Дня Независимости. Ульпан "Эцион" был основан в 1949 году и стал первым ульпаном по изучению иврита в Израиле. Ежегодно в ульпан "Эцион" принимают сотни молодых репатриантов и репатрианток, которые живут там в первые месяцы своего пребывания в Израиле."Каждый репатриант вносит свой вклад в укрепление государства и усиление израильского общества", – сказал Яаков Хагоэль на встрече с репатриантами.