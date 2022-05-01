"Всегда защищал слабых и баловал младших". Представитель общины "высочан" о Вячеславе Голеве

29 апреля на въезде в Ариэль был убит террористами 23-летний Вячеслав (Влади) Голев. Он погиб, закрывая телом Викторию, свою невесту.

У юноши остались родители, бабушка и семеро братьев и сестер.

До переезда в Ариэль Вячеслав жил в Бейт-Шемеше, в ультрарелигиозной семье, которая репатриировалась 18 лет назад в Израиль из поселка Высокий в Воронежской области. Он был старшим из детей в семье.

Вячеслав окончил йешиву, в 2017 году был призван в ЦАХАЛ и служил в роте "Негев" – одном из подразделений для ультраортодоксов, желающих проходить воинскую службу в боевых частях.

В 2020 году Вячеслав демобилизовался, поступил в Ариэльский университет, потом познакомился с Викторией. Молодые люди поселились вместе. Несколько недель назад Вячеслав сделал девушке предложение, и они обручились.

В пятницу, 29 апреля, к КПП на въезде в Ариэль, где дежурили Вячеслав и Виктория (они оба работали в охране), подъехала машина с двумя террористами. Вячеслав закрыл собой Викторию и получил смертельное огнестрельное ранение. Он умер на руках у невесты.

Семья Вячеслава Голева принадлежит к общине евреев-высочан. Это этнические русские, которые много веков назад приняли иудаизм и поколениями жили, соблюдая еврейские традиции. Таких людей традиционно называют "субботниками", однако члены общины высочан против этого названия, поскольку считают, что "субботники" – это представители определенной общины православных, принявших гиюр гораздо позже, чем они.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с Виталием Старманом – представителем общины высочан и родственником Вячеслава Голева.

Виталий рассказывает, что Вячеслава Голева звали в общине "Шор" (Бык), поскольку он был "большим и сильным", чувствительным к любой несправедливости, всегда заступался за слабых и очень баловал младших братьев и сестер.

"Он был человеком с таким большим сердцем, таким добрым и отзывчивым, что в его гибель невозможно поверить", – говорит Виталий.

По словам Стармана, Виктория, невеста Вячеслава, не принадлежала к общине высочан, но для членов общины это никогда не являлось преградой, "главное, чтобы была еврейкой".

Вячеслав и Виктория, как говорит Старман, собирались в ближайшее время пожениться и копили деньги на свадьбу, которая уже не состоится.

Семья Голевых репатриировалась в Израиль в 2004 году – одной из последних. Высочане начали приезжать в Израиль по Закону о возвращении в середине 90-х годов, однако в 2004 году главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар постановил, что, поскольку община высочан не может предоставить доказательств того, что ее предки прошли гиюр, то они не могут считаться галахическими евреями. В результате в Израиле было принято ограничение, согласно которому, высочане и другие субботники могут репатриироваться только после прохождения гиюра. Многие уже репатриировавшиеся в Израиль семьи (например, семья Вячеслава Голева) прошли здесь гиюр, однако это желание выразили далеко не все.

"До революции наши предки жили в селе Озерки, где были целые еврейские улицы. Потом жители этих еврейских улиц деревень основали поселки Высокий и Ильинка. Все жители Ильинки уехали в Израиль еще в 70-е и в 80-е годы. Среди них есть множество известных и уважаемых раввинов. Общины Высокого и Ильинки всегда были тесно переплетены, между общинами заключались браки. После Второй мировой войны, например, оказалось, что в обоих поселках остался один моэль, и он делал обрезание всем, его так и звали – Дед Резак. То есть, то, что наше еврейство вдруг было поставлено под сомнение, стало для нас огромным шоком. Мой прадед был хазаном общины, все наши мужчины учились в йешиве, и когда нам было сказано, что мы должны пройти гиюр, не всеми это было встречено с энтузиазмом", – рассказывает Виталий.

Всего в Израиле в настоящий момент, по словам Стармана, проживают 700-800 высочан. После решения прекратить репатриацию не прошедших гиюр высочан в поселке Высокий осталось около 700 человек.

Старман рассказывает, что в последние годы в положении высочан произошли некоторые сдвиги. Главный раввин Израиля Давид Лау создал в раввинате комиссию по индивидуальным проверкам еврейства высочан. Эти проверки, по словам Виталия, проводит главный "барар" раввината. Именно на основании такой проверки один из членов общины получил недавно "справку о еврействе" и разрешение жениться. Однако, в отличие от раввината, МВД пока не идет навстречу общине и не дает разрешение на репатриацию оставшихся в Высоком жителей.

"Очень многие, если не все, члены общины хотят репатриироваться. Несмотря на то, что живут они в еврейском поселке на территории России, они полностью ассоциируют себя именно с Израилем. Там сейчас остаётся много молодежи, и они хотят служить в ЦАХАЛе и воевать за Израиль", – говорит представитель общины Высокого.