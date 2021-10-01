Правительство приняло решение об отмене списка "красных" стран с 4 октября

Кабинет министров проголосовал за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в "красном" списке не осталось ни одной страны.

Решение, упразднившее список "красных" стран, для полета в которые требуется специальное разрешение комиссии по исключительным случаям, вступит в силу 4 октября.

В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция. Вакцинированные израильтяне, вернувшиеся домой из этих стран, должны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.

Напомним, согласно новым правилам "зеленого стандарта", которые вступают в силу 3 октября, привитым считается лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы; а также лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

Вечером в пятницу, 1 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация: третий этап

- Новые правила "зеленого стандарта", которые должны вступить в силу 3 октября

- "Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

- Коронавирусный "светофор" в Израиле

- Карантинные ограничения в Израиле

- Международный "светофор"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1285570 зараженных (+2493 за период с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 45412 человек (-1600 за период с полуночи).

7766 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 120968 тестов. В 3,81% случаев выявлялся коронавирус.

870 заболевших в больницах, 90 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 586 пациентов оценивается врачами как тяжелое (1,3% от общего числа зараженных), 245 из них в критическом состоянии, 213 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 160/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 31/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 222, привитых без "бустера" – 80, привитых с "бустером" – 34. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 1 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6119945 человек (66% населения страны, 90% взрослого населения), вторую дозу – 5641166 человек (60% населения страны, 83% взрослого населения). 3404619 человек привиты третьей дозой (36% населения страны, 50% взрослого населения).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

"Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

Исключение будет сделано только для тех, кто должен находиться в карантине до 24 часов.

Решение действительно до 12 октября.

За соблюдением карантина лицами, которые откажутся от "электронного контроля", будет вестись так называемое "усиленное полицейское наблюдение".

Если человек дает согласие на "электронный контроль", то полиция в течение дня несколько раз отправляет находящимся на карантине СМС-сообщение, при клике на ссылку получатель должен разрешить телефону использовать GPS и поделиться своим местонахождением. Полиция должна убедиться, что полученный адрес совпадает с адресом, по которому израильтянин отбывает карантин. При отсутствии смартфона на домашний телефон приходит голосовое сообщение с кодом и номером телефона, на который следует перезвонить и ввести личный код.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

По состоянию на 1 октября, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен 4 городам (с населением более 20 тысяч человек): Кафр Касем, Тайбэ, Рахат, Тира.

"Желтыми" признаны: Димона, Лод, Рамле, Арад, Пардес-Хана, Цфат, Сдерот, Беэр-Шева, Акко, Ор Йегуда, Кафр Кана, Явне, Эйлат, Рош а-Айн, Ашдод, Ашкелон, Кирьят-Малахи, Беэр-Яаков, Бейт-Шемеш, Нетания, Иерусалим, Реховот, Хадера, Афула, Петах-Тиква, Кирьят-Ата, Кармиэль, Холон, Кирьят-Шмона, Маале-Адумим, Герцлия, Нагария, Ариэль.

"Зеленые" города – Раанана, Тель-Авив-Яффо, Кирьят-Бялик, Хайфа, Ришон ле-Цион, Кирьят-Моцкин, Кфар-Саба, Кирьят-Ям, Нес-Циона, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Йехуд, Од а-Шарон, Кирьят-Оно, Гиватаим и Модиин.

После начала учебного года введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

Карантинные ограничения в Израиле

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" действует в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также действует в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

14 сентября минздрав отменил ограничения "зеленого стандарта" в открытых бассейнах.

В парках, заповедниках и зоопарках действует только "фиолетовый стандарт".

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также введены ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

30 августа на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было принято решение о расширении требований "зеленого стандарта" на новые категории работников. "Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" будет необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, будет необходим отрицательный тест на коронавирус. 3 октября вступят в силу новые правила зеленого стандарта.