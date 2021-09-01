В Израиле начался второй учебный год в тени пандемии

В среду, 1 сентября, для 2.458.000 детей в светской и религиозно-сионистской системах образования начался новый учебный год (235 тысяч детей в ультрарелигиозной системе образования начали учиться неделю назад).

538 тысяч детей пойдут в детские сады, 1.220.000 детей – в начальную школу, в том числе 176 тысяч детей пойдут в первый класс. Около 30 тысяч детей будут учиться в системе специального образования для детей с особыми потребностями.

Почти 10% детей (230 тысяч человек) начнут учебный год из дома. Из них 150 тысяч – ученики классов средней и старшей школ, в которых менее 70% вакцинированных, 35,5 тысяч – больных коронавирусом и 55,5 тысяч – в изоляции из-за контакта с больными. По данным минздрава, на текущий момент привиты 53% учеников 7-9 классов и 81% учеников 10-12 классов.

Работать в детских садах и школах будут 219 тысяч учителей, воспитателей и их помощников. При этом около 36 тысяч из них не привиты, и только сегодня станет известно, сколько откажутся проходить регулярные проверки на коронавирус. Накануне министерство просвещения объявило о закрытии антропософской школы "Шдема" в Реховоте, после того, как стало известно, что подавляющее большинство учителей в ней не привиты и не намерены проходить регулярные проверки. Родителям учеников предложено распределить их в другие школы города по их выбору.

Около 80% родителей забрали выдаваемые государством наборы для быстрой проверки на коронавирус, предназначенные для детей в возрасте 3-16 лет.

Напомним, что, согласно решению правительства, в "зеленых", "желтых" и "оранжевых" городах учебные заведения будут работать в обычном режиме. В "красных" населенных пунктах ясли, детские сады и начальные школы (1-4 классы) будут работать в обычном режиме, 5-7 классы будут учиться в режиме сокращения контактов (в группах, на открытом воздухе, в несколько смен и т.д.). 8-12 классы, в которых более 70% вакцинированных, будут учиться фронтально, остальные – удаленно. При этом министр просвещения Йифат Саса-Битон подчеркнула, что в случае выявления вспышек заболевания классы/школы будут закрываться и переводиться на удаленное обучение.

Все, кто заходит на территорию учебного заведения (за исключением учеников), должны будут предъявить "зеленый паспорт" или отрицательную проверку на коронавирус.