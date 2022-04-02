Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала материалы об операции в Самарии. ВИДЕО, ФОТО

В субботу, 2 апреля, вечером, пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала фото и видео, снятые в ходе операций в Самарии.

Несколькими часами ранее в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в деревне Шуэйка на территории региональной бригады "Менаше" бойцами подразделения "Дувдеван" был задержан террорист, согласно имеющимся подозрениям, принадлежащий к той террористической ячейке, трое членов которой были уничтожены минувшей ночью.

Задержание было произведено в первой половине дня; предполагается, что террорист намеревался отомстить за ликвидацию своих "соратников", осуществив очередное нападение.

Кроме того, у террориста была обнаружена автоматическая винтовка M16 и боеприпасы к ней.

В ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом в ходе операции, проведенной бойцами антитеррористического подразделения пограничной полиции, при участии полиции, ЦАХАЛа и ШАБАКа, были ликвидированы трое вооруженных террористов, планировавших новый теракт. Все трое принадлежали к боевому крылу "Исламского джихада". Это: Саиб Абахара, 30 лет, из деревни Ямун возле от Дженина, Халиль Туальба, 24 года, из лагеря беженцев в Дженине и Саиф Абу Лабада, 25 лет, из лагеря беженцев Нур-Шамс в Туль-Кареме.

Четверо бойцов группы "Текила", в которую входили бойцы ЯМАМ и оперативники ШАБАКа, были ранены в ходе операции по задержанию террористов, намеревавшихся совершить теракт. Все раненые были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Один из них находился в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, двое были ранены легко. Позднее из больницы сообщили, что двое бойцов, получившие легкие ранения, уже выписаны. Боец, получивший тяжелое ранение, подключен к аппарату ИВЛ и погружен в медикаментозную кому, однако в его состоянии наметилось улучшение. Еще один раненый, доставленный в больницу в состоянии средней тяжести, скоро будет выписан.

Только в течение последних двух недель в Израиле было совершено четыре теракта, жертвами которых стали 11 человек. 22 марта было совершено террористическое нападение в Беэр-Шеве, погибли четыре человека (террорист, израильский араб-бедуин, был застрелен). 27 марта был совершен теракт в Хадере, погибли двое пограничников срочной службы (двое террористов, граждане Израиля из Умм эль-Фахма, были застрелены). 29 марта был совершен теракт в Бней-Браке, погибли пять человек – трое граждан Израиля, в их числе полицейский, и двое граждан Украины (террорист, палестинский араб, застрелен). 31 марта в автобусе в Гуш-Эционе отверткой был тяжело ранен израильтянин (террорист, палестинский араб, застрелен).

В пятницу, 1 апреля, начался мусульманский месяц Рамадан. Полицейские, пограничники, военные и спецслужбы Израиля находятся в состоянии повышенной готовности. Накануне была совершена серия терактов, высока вероятность новых нападений. Особые меры безопасности введены в Старом городе Иерусалима, куда направлены дополнительные силы пограничной полиции. Усилены охрана еврейских поселений и патрулирование на трассах в Иудее и Самарии.

Полная блокада территории Палестинской автономии пока не введена (но может быть введена в период праздника Песах 15-23 апреля). Более того, по распоряжению правительства Израиля, расширен доступ палестинских арабов из сектора Газы в Израиль. Власти опасаются массовых волнений в арабском секторе и проводят осторожную политику на фоне обострения конфликта.

Армия, пограничный спецназ и общая служба безопасности провели серию операций, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых в причастности к террору, как на территории Израиля, так и в Палестинской автономии. 31 марта в Дженине были уничтожены трое террористов.