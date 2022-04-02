Пляжи израильского побережья Средиземного моря загрязнены, купание может иметь неприятные последствия

В последние дни, после необычно холодного зимне-весеннего периода, на фоне пустынного восточного ветра (шарав) установилась очень теплая и сухая погода. Температура воды у израильского побережья Средиземного моря постепенно растет. На пляжах появляется всё больше отдыхающих.

Если в начале этой недели температура воды в Средиземном море у побережья была 16-17 градусов, то в субботу, 2 апреля, она местами может прогреваться до 19-20 градусов. Полный штиль (высота волн 2 апреля не более 40 см). Температура воздуха днем до 25 градусов.

Такие погодные условия привлекают на пляжи всё больше отдыхающих.

Однако купание в Средиземном море в настоящее время может иметь неприятные последствия. Многие пляжи загрязнены. Это является последствием прошедших относительно недавно сильных дождей, а также распространения водорослей. Если после купания во рту остается неприятный привкус, рекомендуется сразу прополоскать рот питьевой водой. Желательно также, вернувшись домой с моря, принять душ.

Отметим, что у берега сейчас почти нет рыб и крабов, что необычно для побережья Средиземного моря.