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NEWSru.co.il :: В Израиле2 апреля 2022 г., 05:55

Пляжи израильского побережья Средиземного моря загрязнены, купание может иметь неприятные последствия

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Пляжи израильского побережья Средиземного моря загрязнены, купание может иметь неприятные последствия Пляжи израильского побережья Средиземного моря загрязнены, купание может иметь неприятные последствия Пляжи израильского побережья Средиземного моря загрязнены, купание может иметь неприятные последствия

В последние дни, после необычно холодного зимне-весеннего периода, на фоне пустынного восточного ветра (шарав) установилась очень теплая и сухая погода. Температура воды у израильского побережья Средиземного моря постепенно растет. На пляжах появляется всё больше отдыхающих.

Если в начале этой недели температура воды в Средиземном море у побережья была 16-17 градусов, то в субботу, 2 апреля, она местами может прогреваться до 19-20 градусов. Полный штиль (высота волн 2 апреля не более 40 см). Температура воздуха днем до 25 градусов.

Такие погодные условия привлекают на пляжи всё больше отдыхающих.

Однако купание в Средиземном море в настоящее время может иметь неприятные последствия. Многие пляжи загрязнены. Это является последствием прошедших относительно недавно сильных дождей, а также распространения водорослей. Если после купания во рту остается неприятный привкус, рекомендуется сразу прополоскать рот питьевой водой. Желательно также, вернувшись домой с моря, принять душ.

Отметим, что у берега сейчас почти нет рыб и крабов, что необычно для побережья Средиземного моря.

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