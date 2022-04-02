Один из раненных в Самарии – подполковник полиции, неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации террористов

По данным СМИ, в частности Ynet, боец, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации в Самарии, это подполковник полиции, последние 20 лет неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации и задержании террористов.

Как сообщалось ранее, в настоящее время раненый подключен к аппарату ИВЛ и погружен в медикаментозную кому, однако в его состоянии наметилось улучшение.