Один из раненных в Самарии – подполковник полиции, неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации террористов
По данным СМИ, в частности Ynet, боец, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации в Самарии, это подполковник полиции, последние 20 лет неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации и задержании террористов.
Как сообщалось ранее, в настоящее время раненый подключен к аппарату ИВЛ и погружен в медикаментозную кому, однако в его состоянии наметилось улучшение.
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