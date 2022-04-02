Прогноз погоды на 2 апреля: очень тепло и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 апреля, температура будет выше среднесезонной. Очень тепло и сухо. Облачно. Пустынный восточный ветер (шарав) в горных районах.

В Иерусалиме – 20-26 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 19-36, в Беэр-Шеве – 17-34, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-23, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-33, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-19 градусов, высота волн – 20-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура немного понизится, будет облачно. Во вторник ожидается повышение температуры.