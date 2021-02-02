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NEWSru.co.il :: В Израиле2 февраля 2021 г., 00:57

В Тамре в перестрелке с полицией убиты двое преступников и еще двое ранены, погиб мирный житель

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Оружие, изъятое на месте происшествия

В ночь на 2 февраля в Тамре произошла перестрелка между полицейскими и членами преступной группировки.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в Тамре четверо неизвестных открыли огонь в сторону жилого дома. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, преступники открыли по ним огонь из автоматического оружия.

Ответным огнем полиции двое подозреваемых были убиты и еще двое были ранены. По меньшей мере один подозреваемый скрылся с места происшествия. С места преступления изъяты две винтовки M16.


В ходе перестрелки были ранены двое мирных граждан. Один из них от полученных ранений скончался.

Проводится расследование.

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