Из-за "пятой волны" эпидемии банку крови угрожает дефицит. МАДА призывает становиться донорами

В воскресенье, 2 января, служба "Маген Давид Адом" предупредила, что эпидемия, вызванная штаммом "омикрон", может привести к серьезному дефициту донорской крови, и призвала израильтян становиться донорами.

Работники банка крови предупреждают, что нехватка донорской крови может негативно отразиться на готовности больниц к чрезвычайным ситуациям.

В МАДА особо обращаются к "универсальным" донорам, имеющим группу крови О (I), так как их кровь может быть перелита любому пациенту.

В МАДА отмечают, что донором может стать израильтянин, не имеющий симптомов простудных или вирусных заболеваний и не находившийся в контакте с больным коронавирусом более 28 дней. Переболевшие коронавирусом могут сдать кровь также не раньше, чем через 28 дней после выздоровления.

Перед прибытием в пункт сдачи крови рекомендуется уточнить время его работы на сайте МАДА или по телефону 03-6610567.