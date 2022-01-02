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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 15:52

Мэр Ашдода объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе

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Мэр Ашдода объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе

Мэр Ашдода Иехиэль Ласри объявил об отмене всех массовых мероприятий и церемоний в городе. Решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Он также распорядился проводить заседания горсовета в режиме онлайн. "Если все местные органы власти будут вести себя подобным образом, без связи с официальными распоряжениями, которые исходят и из интересов экономики, мы заметно снизим уровень заражаемости", - заявил Ласри.

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