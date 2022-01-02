За 2021 год из Израиля выехали более 1500 африканских инфильтрантов – в два раза больше, чем годом ранее
В течение 2021 года из Израиля выехали добровольно 1514 суданцев и эритрейцев, находившихся в стране после незаконного пересечения границы.
1038 из них выехали в Канаду и 78 – в Эритрею.
В 2020 году Израиль добровольно покинули 728 суданцев и эритрейцев.
Управление регистрацией населения Израиля заявляет, что продолжит поощрять добровольный выезд из страны и развивать сотрудничество в этой области с Канадой и другими странами.
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