За 2021 год из Израиля выехали более 1500 африканских инфильтрантов – в два раза больше, чем годом ранее

В течение 2021 года из Израиля выехали добровольно 1514 суданцев и эритрейцев, находившихся в стране после незаконного пересечения границы.

1038 из них выехали в Канаду и 78 – в Эритрею.

В 2020 году Израиль добровольно покинули 728 суданцев и эритрейцев.

Управление регистрацией населения Израиля заявляет, что продолжит поощрять добровольный выезд из страны и развивать сотрудничество в этой области с Канадой и другими странами.