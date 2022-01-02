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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 12:09

За 2021 год из Израиля выехали более 1500 африканских инфильтрантов – в два раза больше, чем годом ранее

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За 2021 год из Израиля выехали более 1500 африканских инфильтрантов - в два раза больше, чем годом ранее

В течение 2021 года из Израиля выехали добровольно 1514 суданцев и эритрейцев, находившихся в стране после незаконного пересечения границы.

1038 из них выехали в Канаду и 78 – в Эритрею.

В 2020 году Израиль добровольно покинули 728 суданцев и эритрейцев.

Управление регистрацией населения Израиля заявляет, что продолжит поощрять добровольный выезд из страны и развивать сотрудничество в этой области с Канадой и другими странами.


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