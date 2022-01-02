СМИ: государственная прокуратура, вопреки закону, не отвечает на обращение раввина, избитого арабами в Яффо

Государственная прокуратура более трех месяцев не отвечает на обращение раввина Элиягу Мали, избитого арабами в апреле в Яффо. Этот инцидент стал первым в серии нападений на евреев, происшедших еще до погромов периода операции "Страж стен". Позднее нападавшие были задержаны и в рамках досудебной сделки приговорены к 5-9 месяцам общественных работ.

Израильский закон предусматривает право пострадавшего от насильственных действий обжаловать намерение прокуратуры заключить досудебеную сделку с преступниками.

Более трех месяцев назад раввин Мали обратился в государственную прокуратуру с требованием не подписывать такую сделку с нападавшими. По закону ответ должен быть дан в течение 45 дней. Однако. как сообщает сайт "Сругим", до сих пор ответа не последовало.

Нападение на раввина Мали, главу йешивы в Яффо, было совершено 18 апреля минувшего года. Кадры видеозаписи, опубликованные тогда, запечатлели избиение раввина двумя арабами, которые были задержаны через несколько дней.

В ходе следствия они признали себя виновными, однако утверждали, что действовали не из националистических мотивов. По их версии, раввин Мали и сопровождавший его гендиректор военной йешивы ("йешиват хэсдер") в Яффо намеревались заключить сделку о покупке участка земли для расширения еврейского присутствия в Яффо. Между ними и молодыми арабами завязалась словесная перепалка, в ходе которой арабы напали на раввина Мали и избили его.