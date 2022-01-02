Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 05:47

Прогноз погоды на 2 января: прохладно, временами дожди

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 2 января: прохладно, временами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 января, будет прохладно. Ожидаются дожди. Есть опасность наводнений в руслах ручьев на востоке и юге страны. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 9-16, в Мицпе-Рамоне – 7-11, на побережье Мертвого моря – 16-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-17, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-70 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В понедельник-среду будет прохладно, временами дожди.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:47 Прогноз погоды на 2 января: прохладно, временами дожди
00:27 ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
22:42 Полиция остановила десятки автомобилей, направлявшихся в Хомеш
21:54 В Лоде предпринята попытка поджога дома, подозрение на преступление на националистической почве
21:22 ЦАХАЛ направляет 150 фельдшеров для работы на пунктах вакцинации
20:06 Драка неподалеку от поселка Земер, пострадавший в тяжелом состоянии
19:52 Умер один из пострадавших в аварии на выезде из Холона
19:30 Замминистра иностранных дел проводил время на вечеринке без маски
18:30 На выезде из Холона в сторону Тель-Авива перевернулся автомобиль, трое пострадавших
17:50 Новогодний отчет полиции Израиля: более 120 водителей были уличены в вождении в нетрезвом состоянии
Загрузка...