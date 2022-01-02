Прогноз погоды на 2 января: прохладно, временами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 января, будет прохладно. Ожидаются дожди. Есть опасность наводнений в руслах ручьев на востоке и юге страны. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 9-16, в Мицпе-Рамоне – 7-11, на побережье Мертвого моря – 16-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-17, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В понедельник-среду будет прохладно, временами дожди.