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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 18:13

Очереди в пункты тестирования. Правительство обсуждает изменение критериев проведения проверок на COVID-19

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Очереди в пункты тестирования. Правительство обсуждает изменение критериев проведения проверок на COVID-19

В первый рабочий день после вступления в силу новых правил карантина для вакцинированных возле пунктов тестирования на коронавирус образовались многочасовые очереди. Выяснилось, что существующих пунктов проверки недостаточно.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на еженедельном заседании правительства Нафтали Беннет заявил, что "совершенно очевидно", что придется изменить критерии проведения тестов, так как система не может справиться с нагрузкой. Это предложение поддержал глава минздрава Ницан Горовиц.

По информации "Кан Бет", в министерстве здравоохранения проходит совещание, на котором обсуждаются новые правила проведения тестов.


Ожидается, что вечером 2 января на брифинге, запланированном на 20:00, глава правительства Нафтали Беннет объявит об изменении политики проведения тестов.

Согласно правилам, утвержденным правительством на прошлой неделе, вакцинированные израильтяне после контакта с заразившимся, должны сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов не признаются. В случае отрицательного теста привитые и переболевшие освобождаются от карантина.

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