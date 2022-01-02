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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 12:06

Израиль уже на этой неделе может открыться для туризма и отменить карантин для привитых израильтян

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Израиль уже на этой неделе может открыться для туризма и отменить карантин для привитых израильтян

Министр туризма Константин Развозов потребовал на заседании правительства освободить от карантина привитых израильтян, которые возвращаются из-за границы, а также вновь открыть страну для привитых туристов.

"Несмотря на оказываемую правительством помощь туристическая индустрия не может больше терпеть такие убытки. Каждый день является критическим", - заявил министр.

В ответ глава правительства Нафтали Беннет заявил, что изменения могут произойти уже на этой неделе.


Беннет поручил представителям министерства туризма и министерства здравоохранения встретиться и договориться об изменениях правил для прилетающих.

Параллельно с заседанием правительства на заседании комиссии Кнессета по законодательству Шарон Эльрои-Прайс заявила, что если "импорт" заболеваемости составит менее 5% от заражений в стране, в отмене туризма отпадет необходимость.

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