Израиль уже на этой неделе может открыться для туризма и отменить карантин для привитых израильтян
Министр туризма Константин Развозов потребовал на заседании правительства освободить от карантина привитых израильтян, которые возвращаются из-за границы, а также вновь открыть страну для привитых туристов.
"Несмотря на оказываемую правительством помощь туристическая индустрия не может больше терпеть такие убытки. Каждый день является критическим", - заявил министр.
В ответ глава правительства Нафтали Беннет заявил, что изменения могут произойти уже на этой неделе.
Беннет поручил представителям министерства туризма и министерства здравоохранения встретиться и договориться об изменениях правил для прилетающих.
Параллельно с заседанием правительства на заседании комиссии Кнессета по законодательству Шарон Эльрои-Прайс заявила, что если "импорт" заболеваемости составит менее 5% от заражений в стране, в отмене туризма отпадет необходимость.
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