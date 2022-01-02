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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 22:27

Ограбление внебанковского сейфа в центре Тель-Авива: охранники не были вооружены

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ограбление внебанковского сейфа в центре Тель-Авива: охранники не были вооружены

Полиция продолжает расследование дерзкое ограбление внебанковского хранилища компании "Рутенимум", которое произошло в конце прошлой недели.

Компания "Рутенимум" предоставляет своим клиентам ячейки для хранения ценных вещей и денег. На сайте ее сайте говорится о "продуманной системе безопасности", а также работе с клиентами по протоколам, "импортированными" из Швейцарии.

30 декабря в 18:00 в компанию позвонил мужчина и сказал, что он хочет вложить деньги в одну из ячеек, но вместо одного человека к зданию подъехали несколько грабителей в масках. Они связали охранника и опустошили несколько ячеек.


По сообщениям в СМИ, были украдены ценные вещи и деньги на сумму в несколько миллионов шекелей.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила 2 января, что были ограблены 29 ячеек, большая часть которых принадлежит репатриантам из Франции. В полиции полагают, что и сами грабители уроженцы Франции.

Также "Кан Бет" сообщила, что охранникам компании "Рутениум" до этого ограбления запрещалось иметь оружие. Только после ЧП в Тель-Авиве охранников были вновь вооружены, чтобы избежать повторения инцидента.

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