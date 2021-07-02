ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

В ночь на пятницу, 2 июля, самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объект по производству оружия террористов ХАМАСа. Удар был нанесен в ответ на запуски "огненных шаров" в сторону израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Опубликована видеозапись, на которой показано нанесение удара по цели.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что по "объекту сопротивления" к юго-западу от города Газа израильскими самолетами было выпущено две ракеты.

1 июля сотрудники Еврейского национального фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль) сообщали о четырех возгорания в лесу Беэри, недалеко от границы с Газой. Незадолго до этого видели "огненные" шары, запущенные из сектора Газы. Был причинен ущерб.

Предыдущий удар ЦАХАЛа по целям в Газе в ответ на "огненный террор" был осуществлен 17 июня. Израиль возлагает ответственность на ХАМАС, контролирующий Газу, за любые враждебные действия с территории сектора.