Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 июля 2021 г., 03:36

ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

В ночь на пятницу, 2 июля, самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объект по производству оружия террористов ХАМАСа. Удар был нанесен в ответ на запуски "огненных шаров" в сторону израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Опубликована видеозапись, на которой показано нанесение удара по цели.


Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что по "объекту сопротивления" к юго-западу от города Газа израильскими самолетами было выпущено две ракеты.

1 июля сотрудники Еврейского национального фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль) сообщали о четырех возгорания в лесу Беэри, недалеко от границы с Газой. Незадолго до этого видели "огненные" шары, запущенные из сектора Газы. Был причинен ущерб.

Предыдущий удар ЦАХАЛа по целям в Газе в ответ на "огненный террор" был осуществлен 17 июня. Израиль возлагает ответственность на ХАМАС, контролирующий Газу, за любые враждебные действия с территории сектора.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 июля 2021
ХАМАС провел учения ракетных подразделений: три ракеты упали в море
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 июля 2021
Четыре очага возгорания в лесу Беэри, недалеко от границы с Газой
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:05 В результате падения параплана тяжело травмированы два человека
07:05 Один человек выиграл главный приз "Лото" 64 миллиона шекелей
06:23 Прогноз погоды на 2 июля: жарко, малооблачно
03:36 ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"
23:25 Беспорядки возле форпоста Эвьятар: арабы бросают самодельные взрывные устройства
22:17 Больше шести тысяч дел в окружных судах рассматриваются более пяти лет
22:06 Подразделение "Маген" усиливает охрану Тамар Зандберг и Мерав Михаэли
21:30 Рейс в Санкт-Петербург вылетел из Израиля с 22 пассажирами на борту
21:06 Полиция проверяет, из каких денег оплачена установка джакузи на вилле Нетаниягу в Кейсарии
20:57 Жители Нижней Галилеи проголосовали за ее переименование в Врата Галилеи
Загрузка...