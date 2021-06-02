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NEWSru.co.il :: В Израиле2 июня 2021 г., 08:26

В Гиват-Зеэве при задержании подозреваемого ранены двое полицейских, нападавший тоже ранен

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Утром в среду, 2 июня, на улице Альмон в Гиват-Зеэве (к северу от Иерусалима) было совершено нападение на полицейских с применением холодного оружия.

Двое сотрудников полиции получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии, второй ранен легко. Пострадавшие, мужчины 25-30 лет, доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Ответным огнем нападавший, мужчина около 20 лет, был ранен. Он в состоянии средней тяжести. Его тоже доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Судя по сообщениям полиции и службы "Маген Давид Адом", речь идет о нападении со стороны человека с психическими отклонениями.

Пресс-служба полиции сообщает: утром было получено уведомление о том, что на улице Альмон в Гиват-Зеэве проколоты шины у нескольких автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы задержать подозреваемого, причастного к причинению ущерба транспортным средствам. Личность подозреваемого была установлена, для задержания предполагаемого преступника сотрудники правоохранительных органов направились по месту его проживания. Когда полицейские подошли к дому, подозреваемый открыл дверь и напал на них с острым предметом в руках, он тяжело ранил одного полицейского и легко ранил другого. В ответ по нападавшему был открыт огонь на поражение, он получил ранение средней тяжести.

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