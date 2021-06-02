Ицхак Герцог избран президентом государства Израиль

Бывший глава партии "Авода" и председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог избран одиннадцатым президентом государства Израиль.

В ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Герцога, 27 – за Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с избранным президентом государства Израиль и поздравил его, а также поблагодарил Мирьям Перец.

Избранный президент заявил: "С чувством трепета я принимаю на себя обязанности и ответственность, которая на меня возложена. Я буду рад работать с любым правительством и любым премьер-министром". Тут Нетаниягу прервал его и сказал: "Давайте сейчас не будем в это вдаваться".

"Я буду президентом всех граждан Израиля", – резюмировал Герцог.

Ицхак Герцог (1960) – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога и внук главного раввина Израиля Ицхака Галеви Герцога. Учился в государственной религиозной школе, а затем в еврейской школе в Манхэттене (когда отец был послом в ООН). Военную службу прошел в подразделении военной разведки 8200. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Учился в университете Корнел и в Нью-Йоркском университете. До избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в правительстве Эхуда Барака. В этот период проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик. После избрания в Кнессет в периоды пребывания партии "Авода" в правительстве занимал посты министра строительства, туризма, социального обеспечения. В 2013 году возглавил партию "Авода" и занял пост председателя оппозиции. В 2016 году снова подозревался в нарушениях закона о финансировании предвыборных компаний, однако дело снова было закрыто в связи с недостатком улик. В 2018 году был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет. 2 июня 2021 года избран 11-м президентом государства Израиль.